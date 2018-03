CD&V-Lijsttrekker Marc Van de Vijver pleit voor continuïteit 15 maart 2018

Een verrassing is het niet, maar CD&V Beveren maakte gisteren bekend dat uittredend burgemeester Marc Van de Vijver de lijst zal trekken voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het afdelingsbestuur gaf unaniem zijn vertrouwen aan Van de Vijver om zijn termijn te verlengen met een derde legislatuur. "We hebben altijd al de leiderspositie gehad en willen daaraan graag een volgend hoofdstuk toevoegen", reageert hij. "Onze boodschap is er één van stabiliteit en continuïteit. We hebben deze legislatuur veel zaken afgewerkt van de vorige legislatuur en ook al veel plannen gemaakt en projecten opgestart die pas in de volgende legislatuur worden afgerond. Beveren heeft die continuïteit nodig." De grote uitdaging wordt de mobiliteit. "De haven is het kloppend hart van onze economie, maar we moeten waakzaam blijven voor een verkeersinfarct." Van de Vijver benadruktdat het nieuwe Administratief Centrum geen prestigeproject is, maar een absolute noodzaak. "Destijds was er dezelfde kritiek te horen over de schouwburg Ter Vesten, maar niemand ontkent nu het succes er nog van." Van de Vijver wil komende legislatuur wel de schuld verder afbouwen. "We moeten anticiperen op de sluiting van de kerncentrale. Ook moeten we blijven investeren, want stilstaan is achteruitgaan." CD&V wil zich nog uitspreken over een voorkeurscoalitie, maar N-VA lijkt de uitverkoren partner om de stabiliteit en continuïteit te verzekeren. De volledige lijst wordt pas later bekendgemaakt. Bij de eerste tien zullen alleszins vijf vrouwen en vijf mannen zijn waarvan drie jongeren. (PKM)