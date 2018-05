CD&V heeft definitieve lijst klaar 30 mei 2018

CD&V Beveren heeft een definitieve lijst klaar voor de verkiezingen. De laatste namen werden bekend gemaakt en daar staan nog enkele opvallende gezichten tussen zoals oud-commissaris Luc De Maere (62). Jo Van Duyse (34) is al vijf jaar actief bij de partij en intussen sectievoorzitter van de Beverse afdeling. Karolien Busschaert (22) is vooral bekend van chiro Sint-Martinus. Liesbeth De Groof (38) uit Melsele zetelt sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in de Raad van Bestuur van de Huisvestingsmaatschappij. Emiel Verhoeven (64) is een nieuw gezicht. Hij is vooral bekend van zijn engagement voor de wijkgemeenschap De Vesten. Martine Tindemans (37) uit Haasdonk is eveneens nieuw in de politiek. Maarten Heyrman (40) zit in het directiecomité van de huisvestingsmaatschappij. Luc van den Bossche (60) uit Vrasene is ook een bekend gezicht als gemeenteraadslid. Els De Caluwé (40) is net als Kristien De Roeck (59) uit Haasdonk momenteel OCMW-raadslid. Beide doen ze opnieuw een gooi naar een mandaat. Nog een nieuw gezicht is Cindy Van Daele (44). Philip Van Cleemput (48) vertegenwoordigt Kieldrecht. Hij doet dit met dorpsgenoot Annelies Van de Vyver (35). (PKM)