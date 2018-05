CD&V betreurt gebrekkig treinaanbod 29 mei 2018

02u45 0

N-VA had haar verontwaardiging al geuit bij de NMBS en nu heeft ook coalitiepartner CD&V de nieuwe dienstregeling van de NMBS aangeklaagd. Het treinaanbod in het station van Beveren werd in december fors afgebouwd. Er passeren twee treinen richting Antwerpen in een kwartier tijd en daarna is het veertig minuten wachten. Kamerlid Leen Dierick (CD&V) kaartte de problematiek aan bij minister Bellot. Volgens de minister werd het aanbod op de verbinding Puurs-Antwerpen-Essen versterkt en is het rijpad van Beveren daardoor niet meer vrij. De NMBS is zich bewust van de minder goede spreiding van de treinen. "Het intensieve treinverkeer rond Antwerpen, waaronder veel goederentreinen, maakt dat we de dienstregeling niet zomaar kunnen aanpassen. Dat zal ten vroegste in 2020 mogelijk zijn." Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) betreurt dit. "Zeker met de werken aan de Oosterweelverbinding kan de trein een alternatief zijn voor de auto", vindt hij. (PKM)