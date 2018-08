Cava, champagne en oesters bij KET en biljartclub 24 augustus 2018

Tussen het feestgewoel van de Grote Markt en het festival op het Gravenplein zorgt Kamer Edelweiss Toneelgroep al jaren voor een rustpunt. Midden in het groen in de Gravendreef, ter hoogte van het KET minitheater zorgen zij voor rust op het terras. Hier geen hotdogs of hamburgers, maar verse Zeeuwse oesters met champagne of wijn. Er is ook een ruime keuze aan Franse kazen. In de sfeervol versierde tentjes weerklinkt rustige achtergrondmuziek. De Oase is vrijdagavond open vanaf 19 uur. Voor de zesde maal staat ook de Beverse Biljartfederatie een heel weekend met een cavabar op de Beverse feesten en dit opnieuw aan het plein achter de kerk. Op vrijdagavond speelt Tomcat op het podium achter de kerk covers voor jong en oud. (PKM)