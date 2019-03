Carnavalsvereniging De Flippen maakt doorstart Kristof Pieters

13 maart 2019

15u49 11 Beveren Met een onderbreking van acht jaar is in Verrebroek opnieuw met de carnavalstraditie aangeknoopt. De Nieuwe Flippen waren de voorbije weken al in enkele stoeten te zien.

Carnavalsvereniging De Flippen organiseerde in 2012 voor de laatste keer een stoet. Na dertig jaar trok keizerin Adrienne Jacobs er definitief de stekker uit. Maar definitief was het niet, want ze mocht nu de scepter overhandigen aan Prins Ivan. Intussen hebben De Nieuwe Flippen al een eigen wagen waarmee ze aan de verschillende stoeten deelnemen. Of er ook opnieuw een stoet onder de eigen kerktoren zal plaatsvinden, is nog niet uitgemaakt.