Cameraschild op komst in politiezone Waasland-Noord Voorlopig nog geen oplossing voor controle tonnageverbod Kristof Pieters

10 januari 2019

16u33 0 Beveren De politiezone Waasland-Noord gaat nog dit jaar een netwerk van ANPR-camera’s uitrollen over het hele grondgebied. De studie hiervoor is bijna afgerond. In totaal worden op 25 locaties slimme camera’s geïnstalleerd die nummerplaten detecteren. Voorlopig kunnen de camera’s wel nog niet ingezet worden voor controle op het tonnageverbod. Daarvoor is het wachten op aanpassing van de wetgeving.

De politiezone heeft op het budget voor 2019 geld gereserveerd voor de installatie van een uitgebreid netwerk van camera’s met nummerplaatherkenning. De studie hierrond zou binnen enkele weken afgerond moeten zijn waarna de aanbesteding kan volgen binnen het raamcontract dat de federale regering opstelde. Marc Van de Vijver (CD&V), voorzitter van de politieraad, tempert wel het enthousiasme hiervoor. “Want voorlopig kunnen de camera’s nog niet ingezet worden voor controle op de tonnagebeperking”, laat hij weten.

Korpschef Leo Mares bevestigt dit. “De camera’s lezen de nummerplaat maar weten daarom nog niet wat het gewicht is van een voertuig. Hiervoor moet er een koppeling gebeuren met de database van de DIV (Dienst Inschrijvingen voor Voertuigen). Daarin staat voor welke categorie een voertuig is geregistreerd. Er is echter nog een juridische lancune waardoor deze database nog niet gekoppeld kan worden aan die van de ANPR-camera’s. De regering werkt hieraan. We hopen dat de wetgeving zal aangepast zijn tegen het eind van het jaar als ons cameranetwerk hopelijk operationeel zal zijn.”

Maar ook zonder de database van het DIV zal het cameraschild volgens de politie zijn nut bewijzen. “De camera’s worden immers ook ingezet tegen criminaliteit”, vervolgt Mares. “Een aantal ervan zijn voorzien op trajectcontrole en nog andere kunnen snelheid meten of zelfs roodrijders detecteren. De toepassingen van de camera’s variëren naargelang de locatie. Zo heeft Sint-Gillis-Waas expliciet een camera gevraagd die roodrijders kan detecteren op de N403. Het studiebureau dat werd aangesteld heeft een inventaris opgemaakt van alle noden en op basis daarvan een plan opgesteld. Het is de bedoeling om slimme camera’s te plaatsen op een 25-tal locaties over het hele grondgebied van de politiezone en uiteraard zijn daar in de eerste plaats alle op- en afritten bij van de snelwegen.”

Intussen is ook Interwaas bezig met een studie voor het plaatsen van een cameraschild in de hele regio Waasland. “Uiteraard stemmen we ons netwerk af op dat van omliggende politiezones zoals Sint-Niklaas en Zwijndrecht”, vervolgt Mares. “Zeker op de grens van gemeenten is het logisch dat we geen dubbel werk verrichten. Op termijn zullen al die cameranetwerken trouwens toch verbonden worden met één grote database. Maar elke zone heeft zijn eigen problematiek en legt eigen klemtonen. Daarom dat we die Wase studie niet afwachten om zelf al te investeren in camera’s.”