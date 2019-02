Camerabewaking op komst voor fietsenstalling Kristof Pieters

04 februari 2019

18u25 0 Beveren De nieuwe overdekte fietsenstalling aan het station van Beveren zal nog worden uitgerust met camerabewaking. Ook wordt onderhandeld met de NMBS om er een aantal deelfietsen van BlueBike ter beschikking te stellen.

De fietsenstalling is al in gebruik genomen maar voorlopig ontbreken nog de camera’s om een oogje in het zeil te houden. In de gemeenteraad peilde Koen Maes (Groen) naar een stand van zaken. “Er zijn immers meer in- en uitgangen dan oorspronkelijk aangekondigd”, stelt hij vast. Maes wou ook weten of het station nog zal opgewaardeerd worden naar een volwaardig mobiliteitsknooppunt met de mogelijkheid om over te stappen op de bus en vroeg ook wanneer het systeem met deelfietsen van start zou gaan.

Volgens schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) zal de fietsenstalling zo snel mogelijk worden uitgerust met camerabewaking en zullen wel degelijk alle in- en uitgangen in beeld worden gebracht. “De piste om alle openbaar vervoer hier te centraliseren is echter verlaten omdat de tram niet wordt doorgetrokken naar Beveren”, legt hij uit. “Op korte termijn ligt er jammer genoeg nog geen alternatief op tafel bij De Lijn.” Wat betreft het systeem van deelfietsen is er wel nieuws. “We hebben al enkele keren overleg gehad met de NMBS om hier een aantal deelfietsen van BlueBike ter beschikking te stellen maar dit moet nog verder besproken worden op het college.”