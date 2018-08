Callcenter in gevangenis krijgt vervolg 07 augustus 2018

02u36 0 Beveren Het project waarbij gedetineerden in de gevangenis van Beveren te werk worden gesteld als callcentermedewerkers heeft een positieve evaluatie gekregen.

Sinds oktober vorig jaar worden gedetineerden te werk gesteld als callcentermedewerkers in de gevangenis van Beveren. Vijf geselecteerde kandidaten voeren markt- of tevredenheidsenquêtes uit voor het dienstenbedrijf SoServices. Gezien het positieve verloop, is het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen geïnteresseerd om dit project in het najaar uit te breiden naar andere gevangenissen. Het pilootproject is een eerste keer geëvalueerd en de resultaten zijn heel positief. Dat vernam N-VA-kamerlid Goedele Uyttersprot van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).





Momenteel zijn de aangeleverde taken afgewerkt en is het wachten op nieuwe opdrachten van SoServices of van andere externe partners. Het dienstenbedrijf is alleszins zeer positief over de inzet van de gedetineerden. Tijdens de uitvoering van de opdrachten zijn geen noemenswaardige problemen vastgesteld.





Veilige connectie

De software 'Prison Cloud' zorgt voor een veilige connectie naar het callcenter, van waaruit gedetineerden de telefoonoproepen uitvoeren. Ook werden er veiligheidsbuffers ingebouwd voor de gesprekken.





SoServices zorgde voor het vormen van gemaskeerde telefoonnummers, waardoor gedetineerden geen enkele persoonlijke info kregen over wie ze aan de lijn hadden. De opgebelde klanten wisten ook niet dat ze vanuit de gevangenis werden gecontacteerd. (JVS)