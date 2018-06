Café Tipiek heropent als Hangar 9120 EIGENAARS MIKKEN OP BREDER PUBLIEK EN SPECIALISEREN IN COCKTAILS KRISTOF PIETERS

02 juni 2018

02u38 0 Beveren Het bekende café Tipiek heeft gisteren de deuren heropend. Angelo De Dobbelaer en Mehmet Safran beginnen er samen Hangar 9120. Ze mikken wel op een breder publiek dan vroeger en gaan zich specialiseren in cocktails.

Decennia lang was café Tipiek één van de bekendste cafés in Beveren. Eind vorig jaar sloot het definitief de deuren. Gisteren heropende de zaak, maar wel onder een andere naam én met een totaal nieuw concept. Mehmet Safran (32) uit Melsele en Angelo De Dobbelaer (25) uit Beveren starten er Hangar 9120. "De naam is een knipoog naar de industriële look en 9120 is uiteraard de postcode van Beveren", legt Angelo uit. De twee vrienden kwamen vroeger zelf geregeld in café Tiptiek over de vloer.





"We vonden het bijzonder jammer dat zo'n mooi pand leeg stond en hebben de sprong gewaagd", vervolgt Mehmet, die zelf zeven jaar lang een café uitbaatte in Melsele. "Ik heb mijn eigen zaak van de hand gedaan om dit avontuur te kunnen beginnen. Het was een bewuste keuze om de naam en het interieur te veranderen. We wilden niet café Tiptiek heropenen, maar een ander concept starten. Tiptiek was een danscafé en mikte vooral op een jong publiek. Wij willen breder gaan. Op dinsdag doen we al om 8 uur de deuren open voor marktbezoekers, en ook op andere dagen starten we al om 9 uur voor wie een koffie wil".





Make-over

Mehmet en Angelo volgden beide ook een cursus cocktails maken. Die zullen dan ook een prominente plaats krijgen op de drankkaart. "Daarom dat we ook met twee dit avontuur starten", legt Angelo uit. "Er zal altijd iemand van ons in de zaak staan om cocktails te maken zodat we kwaliteit kunnen aanbieden. In de week kan men hier tot 1 uur terecht, in het weekend tot 3 uur. Er zal dus zeker nog gedanst kunnen worden, want de dj's blijven. We denken ook aan thema-avonden zoals een afterworkparty of après-ski in de winter. Met het WK-voetbal gaan we alvast alle belangrijke wedstrijden op een groot scherm uitzenden."





Het interieur van de zaak kreeg de voorbije twee maanden een hele make-over. "We hebben vooral steigerhout gebruikt voor de toog en de tafels", legt Angelo uit. "Vooraf hebben we alle cafés in Beveren eens bezocht en gekeken wat er nog niet voorhanden was. Op basis daarvan hebben we ons interieur gekozen. Het moest trendy zijn, maar tegelijk een breed publiek aanspreken."





De voorbije jaren sloten heel wat cafés de deuren.





Momenteel is de gemeente Beveren bezig met een Horecabeleidsplan. Studenten van de Arteveldehogeschool bevroegen hiervoor heel wat mensen en daaruit bleek dat de Beverenaar vooral op zoek is naar iets trendy en innovatief. "We hopen dat we met Hangar 9120 op deze nood inspelen", zegt het duo nog.