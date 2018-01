Café en vrouwen-wc's onder staantribune VOETBALCLUB INVESTEERT IN COMFORT SUPPORTERS KRISTOF PIETERS

24 januari 2018

02u46 0 Beveren Supporters van Waasland-Beveren, die plaatsnemen op de staantribune, moeten voortaan hun pintje niet meer opdrinken in de regen. Onder de tribune is een gloednieuw supporterscafé geopend. 'Café E' werd ingericht in de voormalige judozaal en wordt uitgebaat door de vzw Freethiel 2300 die ook het themacafé onder de zittribune in handen heeft. De vrouwelijke fans halen opgelucht adem, want zij hebben eindelijk eigen sanitair.

De supportersfederatie drong al een tijdje aan om te investeren in de oude staantribune. Het beroemd vak E is de plek waar de diehard fans verzamelen, maar de infrastructuur stond tot nog toe in schril contrast met de nieuwe hoofdtribune. Een biertje moesten de supporters kopen in een houten barak naast de tribune en buiten opdrinken. De sanitaire voorzieningen waren erg belabberd en vrouwentoiletten zelfs onbestaande.





De club investeerde nu fors in nieuwe infrastructuur. De dojo onder de tribune stond leeg nadat de judoclub een nieuwe zaal ter beschikking had gekregen in het vroeger zwembad dat nu werd omgebouwd tot gevechtssporthal. De judozaal krijgt een make-over en is nu een nieuw supporterscafé met een capaciteit voor 500 supporters. Het wordt uitgebaat door de vzw Freethiel 2300 dat ook het themacafé onder de zittribune in handen heeft. "Dit is een enorme verbetering", zeggen voorzitter Ingwin Daman en secretaris Filip Batens tevreden. "Supporters waren al lang vragende partij voor meer comfort. Het themacafé onder de zittribune was veel te klein om alle supporters tijdens de rust te ontvangen. Zeker als het hier een vol huis is bij top- matchen. Op de staantribune kunnen dan 3.000 supporters en de zittribune heeft een capaciteit voor 1.000 supporters. Dit extra drankpunt was dus echt wel nodig."





De vzw Freethiel telt een vijftigtal medewerkers en werkt op basis van een percentage van de omzet. "Het geld dat we hiermee verdienen, vloeit terug naar de supporters", legt Filip Batens uit. "Zo hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in televisieschermen zodat men de match kan blijven volgen als men hier binnen om een pintje komt. Zeker in de winter maken supporters daar dankbaar gebruik van."





Het supporterscafé kreeg ook nieuw sanitair en ook dat was broodnodig. "De vorige toiletten waren die naam niet waardig en vond je zelfs niet in de laagste regionen van het cafévoetbal", klinkt het bij de supporters. "Voor de vrouwelijke supporters op de staantribune was er zelfs niets voorhanden."





Oude judozaal

Jozef Van Remoortel, ondervoorzitter van Waasland-Beveren, is eveneens tevreden met de nieuwe infrastructuur. "Toen de judozaal onder de staantribune leeg kwam te staan, hebben we die kans met twee handen gegrepen. In drie maanden tijd hebben we de hele ruimte vernieuwd. Het café zal telkens een uur voor de aanvang van de wedstrijd opengaan en openblijven tot de laatste supporter naar huis is. Op termijn willen we ook nog een overdekt terras aanleggen."





Niet alleen voor de supporters werd het comfort verbeterd. Tijdens de winterstop werd ook een nieuwe hybride grasmat aangelegd. Die werd afgelopen weekend voor het eerst uitgetest met een klinkende overwinning voor Waasland-Beveren als resultaat.