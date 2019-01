Burgemeester Van de Vijver krijgt zitje in Havenbedrijf Kristof Pieters

11u21 0 Beveren Beveren en het Waasland krijgen voor het eerst een stem in het Havenbedrijf Antwerpen. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) zal namelijk een zitje krijgen in de raad van bestuur.

Het Waasland vraagt al jarenlang een vertegenwoordiging in het Havenbedrijf. De havenuitbreiding situeert zich immers vooral op de linkerscheldeoever en intussen is het zwaartepunt van de trafiek ook verschoven naar de Waaslandhaven. Het zitje voor het Waasland gaat ten koste van de Antwerpse oppositie. Traditioneel ging deze post immers naar de grootste oppositiepartij in de Antwerpse gemeenteraad.

De nieuwe Antwerpse coalitie van N-VA, SP.A en Open VLD is voorstander van éénheid van beheer en bestuur van het hele havengebied, zowel rechter- als linkeroever. In het bestuursakkoord wordt een pleidooi gehouden voor de oprichting van één Havenbedrijf. Volgens havenschepen Annick De Ridder is het toekennen van een zitje in de raad van bestuur een eerste stap naar een eenmaking.

In de Waaslandhaven zit het toekennen van concessies voor bedrijven voorlopig nog bij de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Daarin is het Havenbedrijf Antwerpen wel altijd al vertegenwoordigd geweest.

De gemeente Beveren heeft zich nog niet uitgesproken over een eengemaakt havenbestuur. Burgemeester Van de Vijver waardeert wel dat het Waasland nu wordt vertegenwoordigd. Hij wil constructief meewerken maar ook knelpunten aankaarten zoals de mobiliteitsproblemen.