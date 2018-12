Bufferbekken en fietspad voor Viergemeet Kristof Pieters

13 december 2018

15u57 1 Beveren De gemeente Beveren heeft een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een buffer- en infiltratiebekken en een fietspad tussen de nieuwe verkaveling Viergemeet en Gaverlandstraat.

Het voorstel voorziet het aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad in cementbeton. Het tracé start naast het bedrijf van Bosman Jean-Pierre en loopt door het Pareinpark tot aan de Meersenbeek. Daarna volgt het pad de waterloop om te eindigen naast de woning Gaverlandstraat 26.

Het buffer- en infiltratiebekken is bestemd voor de toekomstige heraanleg van de N450 en wordt aangelegd naast de waterloop ter hoogte van Pareinpark. Het openbaar onderzoek dit voorjaar gaf geen aanleiding tot bezwaren of opmerkingen. Het buffer en -infiltratiebekken werd intussen nog lichtjes aangepast omdat hier ook regenwater zal opgevangen worden uit de omgeving van de N70 zodra die heraangelegd is. Doordat het bufferbekken iets groter wordt, is ook het wegtracé van het fietspad beperkt aanpast.