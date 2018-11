Brouwerij De Bock wint gouden medaille met Den Engel “Amerikanen en Britten verslagen op eigen terrein” Kristof Pieters

20 november 2018

15u37 0 Beveren De kleine Beverse brouwerij De Bock heeft een gouden medaille in de wacht gesleept op de Brussels Beer Challenge 2018. Nog opmerkelijker is dat dit gebeurde met een English IPA bier: de Amerikanen en Britten werden dus op hun eigen terrein verslagen. Intussen komen bij brouwer Pieter De Bock al de eerste mails binnen uit het buitenland en is er zelfs interesse vanuit India.

Het gaat bijzonder hard voor brouwerij De Bock. De ambachtelijke brouwerij opende pas in april de deuren en valt nu al in de prijzen. Brouwer Pieter De Bock is echter niet onbeslagen. Hij werkt al jaren als hoofdbrouwer bij brouwerij Anders uit Halen, dat bekendstaat om zijn innovatieve bieren. Intussen probeert hij het ook onder eigen naam, én met succes want zijn bier Den Engel heeft maandag een gouden medaille gewonnen op de Brussels Beer Challenge 2018. Bij deze zevende editie namen meer dan 1500 bieren deel aan de competitie, een stijging van bijna 10% ten opzichte van vorige keer. In totaal waren 48 bierproducerende landen vertegenwoordigd in de wedstrijd waar 88 professionele juryleden uit 25 verschillende landen de beoordeling verzorgden.

“Ik ben enorm blij met deze medaille”, reageert de jonge brouwer. “Het succes van de IPA komt overgewaaid uit Engeland en de VS. Het is niet evident om als Belgische brouwer te scoren met een bierstijl, die niet tot de klassieke Belgische bieren behoort. Het nieuws kwam deze ochtend dan ook als een totale verrassing. Zeker als je rekening houdt met het grote aantal buitenlandse brouwerijen dat deelneemt aan deze editie van de Brussels Beer Challenge. Vorig jaar kende de jury van Brussels Beer Challenge in deze categorie geen gouden medaille toe. Het ultieme bewijs dat de organisatie de lat hoog legt.”

België telde met 296 bieren van 80 brouwers het grootst aantal deelnemers aan de Brussels Beer Challenge 2018. Toch gaan slechts 13 Belgische bieren met een gouden medaille naar huis. Onder hen dus Den Engel IPA van Brouwerij De Bock dat zich hiermee de beste Belgische IPA mag noemen. De brouwer verwacht dat de bekroning ook internationaal weerklank zal vinden. “Maar in de eerste plaats hoop ik dat cafés en bierhandels in onze streek beseffen dat ook een lokale brouwer een bier van wereldniveau kan produceren. Zij hebben nu een gedroomd excuus om eens een Bevers bier aan te bieden”, lacht hij. “Internationaal is er alvast veel belangstelling. Deze wedstrijd heeft na zeven edities wereldfaam. Ik heb al heel wat mails gekregen van importeurs die interesse tonen en dit van Frankrijk tot zelfs India.”

Pieter De Bock gaat de komende maanden vooral inzetten op het buitenland. “Daar is namelijk nog veel potentieel. Van Remi, mijn ander bier, zijn al enkele proefladingen gestuurd naar China en volgend jaar zouden de eerste containers moeten vertrekken. Met deze medaille zijn ook de exportkansen voor Den Engel plots enorm gestegen. Intussen blijf ik uiteraard ook verder experimenteren. In 2019 hoop ik een derde bier te kunnen uitbrengen.”

Meer info: https://www.brouwerijdebock.be