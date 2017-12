Brons voor judoka Antonino Petricone op BK 02u59 0 Foto Kristof Pieters

Twee Beverse judoka's waren geselecteerd voor de Belgische kampioenschappen die dit jaar plaats vonden in Herstal. Tess Hanssen trad aan in de gewichtscategorie tot 78 kilogram. Als een van de jongste deelnemers op het kampioenschap haalde ze een verdienstelijke 5de plaats. In de categorie tot 100 kg voor mannen trad Antonino Petricone aan. Hij kreeg meteen de Vlaamse kampioen Jelle Hoste uit Ingelmunster voorgeschoteld en moest voor deze de duimen leggen. Hij haalde in de herkansing wel nog een bronzen medaille wat bewijst dat de Beverse brandweerman nog altijd dicht aanleunt bij de internationale top.





(PKM)