Bromfietsster zwaargewond na val 02u24 0

In de Kapelstraat in Melsele is gisterenmiddag rond 13 uur een vrouw zwaargewond geraakt bij een ongeval met een scooter. De dame reed in de richting van de Luitenant Van Eepoelstraat. Halfweg de Kapelstraat voerde de bestuurder van een bestelwagen een manoeuvre uit waarbij hij de vrouw op de scooter niet opmerkte. De bestelwagen die langzaam achteruit reed, tikte de dame die achter de bestelwagen stilstond aan waardoor zij ten val kwam. Ze kwam daarbij erg slecht neer en liep zware verwondingen op. Door het ongeval was de Kapelstraat ruim een half uur afgesloten. (PKM)