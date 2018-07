Bromfietsster lichtgewond 19 juli 2018

Een minderjarige bromfietsster is dinsdag om 10.45 uur op de Gentseweg in Beveren lichtgewond geraakt na een aanrijding met een wagen. De bestuurder van de wagen had de bromfietsster niet opgemerkt toen hij een parking wilde opdraaien. De bromfietsster werd overgebracht naar het ziekenhuis.





(PKM)