Bromfietsster lichtgewond 14 april 2018

02u36 0

Een bromfietsster is donderdag om 7.21 uur lichtgewond geraakt bij een ongeval aan het kruispunt van de Oude Zandstraat met de Peperstraat in Beveren. Een autobestuurster reed in de Oude Zandstraat en bij het links afslaan naar de Peperstraat kwam zij in aanrijding met de bromfietsster.





(PKM)