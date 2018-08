Bromfietser lichtgewond na val 10 augustus 2018

Op het kruispunt van de Polenlaan met de Grote Markt in Beveren is woensdag om 7.30 uur een bromfietser lichtgewond geraakt.





De vrouw reed in de Polenlaan in de richting van Sint-Niklaas. De bestuurder van een lichte vrachtwagen die uit dezelfde richting kwam, wilde de Grote Markt oprijden en stopte voor het fietspad. De bromfietsster remde af en kwam ten val. Er is geen aanrijding tussen beiden geweest. (JVS)