Bromfietser in aanrijding met voetganger op N70 Kristof Pieters

14 december 2018

09u32 0

Op de Grote Baan in Melsele is vrijdagochtend om 7.26 uur een bromfietser in aanrijding gekomen met een voetganger. Beide personen raakten lichtgewond. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen.