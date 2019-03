Bromfietser gewond na aanrijding in Zandstraat Kristof Pieters

22 maart 2019

17u26 0

Een bromfietser is donderdagnamiddag om 15.40 uur lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval in de Zandstraat in Beveren. Het slachtoffer was in aanrijding gekomen met een wagen en kwam vervolgens ten val.