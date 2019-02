Bromfietser gewond bij aanrijding in Albert Panisstraat Kristof Pieters

21 februari 2019

In de Albert Panisstraat in Beveren is woensdag om 8.52 uur een auto in aanrijding gekomen met een bromfietsster. De bromfietsster raakte hierbij lichtgewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.