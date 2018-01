Bromfietser en voetgangers gewond 02u46 0

Een bromfietser en twee voetgangers zijn donderdagmiddag rond 15 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Oude Zandstraat in Beveren. Een autobestuurder kwam er in aanrijding met de minderjarige bromfietser. De jongeman ging onderuit en kwam tegen een muur terecht. De brommer schoof weg en raakte twee voetgangers. De bromfietser en de voetgangers raakten lichtgewond.





(JVS)