Bromfietser en voetganger gewond bij aanrijding Kristof Pieters

13 november 2018

17u14 0

Op de Kieldrechtsebaan in Verrebroek is maandagochtend een bromfietser in aanrijding gekomen met een voetganger. Beide personen raakten lichtgewond en werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.