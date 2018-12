Bromfietser en fietser in botsing op N70 Kristof Pieters

17 december 2018

In de Albert Panisstraat (N70) in Beveren zijn een fietser en een bromfietser met elkaar in aanrijding gekomen. De fietser raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde zaterdag om 4.15 uur.