Broers riskeren tot vijf jaar cel na steekpartij 27 februari 2018

02u56 0 Beveren Twee broers, Arber H. (31) uit Temse en Erlis H. (27) uit Beveren, staan voor de Dendermondse rechtbank terecht wegens poging doodslag. Ze riskeren respectievelijk vijf en vier jaar cel na een steekpartij op de Grote Markt in Beveren, begin 2016.

Plaats van het gebeuren was café Plato op de Grote Markt in Beveren. Op een vrijdagavond, 22 januari 2016, kregen de twee broers het daar aan de stok met een andere cafébezoeker. Nadat eerder binnen duw- en trekwerk was ontstaan, ging het tweetal naar buiten. Toen wat later ook hun slachtoffer Marnick D.W. naar buiten kwam, ontstond een vechtpartij. D.W. kreeg daarbij verschillende messteken, onder andere in de buikstreek. Hij raakte levengevaarlijk gewond.





"Poging doodslag", meent de openbaar aanklager. Die vorderde voor de broers een jarenlange celstraf. "Als je zo met een mes steekt, weet je dat dit dodelijk kan zijn. Bovendien werd het slachtoffer langs achter aangevallen. Deze broers hadden de intentie om te doden. Ze stonden de man gewoon buiten op te wachten en waren achteraf fier dat ze 'hem een lesje geleerd hadden'. We mogen blij zijn dat het slachtoffer nog leeft, dit had veel erger kunnen aflopen."





Posttraumatische stress

Feit is dat de twee beklaagden het eerder ook al aan de stok hadden met D.W. Ze pikten de opmerkingen die de man over hun zus maakte niet. Volgens de advocaat van het slachtoffer heeft haar cliënt nu nog altijd last van posttraumatische stress.





De broers H. zelf probeerden de feiten zoveel mogelijk te minimaliseren en schuld van zich af te schuiven. Hun advocaat pleitte onder andere wettige zelfverdediging. "We hebben alleen gestoken met het mes omdat we aangevallen en geslagen werden", zeiden ze. De twee vroegen de rechter om een werkstraf. Vonnis op 26 maart. (DND)