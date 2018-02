Broekstraat krijgt drukriolering en nieuw wegdek 21 februari 2018

De firma Sterckx Wegenbouw is gestart met werken in de Heiveldstraat, Broekstraat en Kasteelstraat. De werken omvatten de aanleg van een drukrioleringsstelsel, maar ook het wegdek wordt vernieuwd. Omdat er over een lange afstand relatief weinig woningen staan, wordt het afvalwater van de woningen apart verzameld en vervolgens verpompt naar de afvalwatercollector die naar het waterzuiveringsstation in Nerenhoek leidt. De werken zullen voor het bouwverlof afgerond zijn. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, is er gekozen voor een gefaseerde aanpak. In een eerste fase wordt gestart met de heraanleg van de Broekstraat tussen de Kasteelstraat en Heiveldstraat. Het wegdek in beton wordt vervangen en moet ook opnieuw uitharden. Tot eind maart is er een omleiding via Kromstraat, Achterhoek, Broekstraat, Polderstraat en de zuidelijke parallelweg E34. (PKM)