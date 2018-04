Brent Van Moer niet beloond in Ronde van Vlaanderen voor beloften 09 april 2018

02u44 0 Beveren Met een tweeëntwintigste plaats in de Ronde van Vlaanderen kreeg Brent Van Moer niet bepaald loon naar werken. De belofte uit Beveren-Waas had er nochtans een sterke wedstrijd opzitten, maar de koersomstandigheden zaten niet echt mee om de top tien te halen. Conditioneel bewees Van Moer op het PK tijdrijden nochtans dat alles goed zit.

Wielrennen

Een week later dan de profs, de juniores en de dames reden de beloften zaterdag hun Ronde van Vlaanderen. De overwinning in Oudenaarde ging naar de Australiër James Whelan. In de top tien waren er geen landgenoten. Het geeft al een beter beeld op de prestatie van Brent Van Moer. Die had na afloop gemengde gevoelens.





"Ik had een heel goede dag, maar in de uitslag merkt men daar niet veel van. Op de Paterberg werd het peloton een eerste keer uit elkaar getrokken. Op de Taaienberg werd een tweede schifting doorgevoerd. In het begin van de plaatselijke ronden brak de kopgroep nog eens in twee. Uiteindelijk zat ik vooraan in een groepje van acht. Ik zag het helemaal zitten om de top tien te halen."





In de slotfase liep het echter helemaal anders. Brent Van Moer vervolgt. "Op vier kilometer van de finish kwam er een groepje bij, drie kilometer verder nog eentje. Meteen zaten we met bijna dertig man in de spits. James Whelan kon nog ontsnappen, maar daarachter werd gesprint voor de tweede plaats. Meteen was een mooie uitslag ver weg. Conditioneel zit het allemaal wel snor. Op het PK tijdrijden werd ik tweede achter een ontketende Sasha Weemaes. Die heeft me echt verbaasd."





Deze week zet Brent Van Moer aan in de Tour de Loir et Cher. "Het is een vijfdaagse op een hoog niveau. Winnen is moeilijk, maar ik wil wel meespelen voor de dagzege. Vooral de derde en de vierde rit bieden mogelijkheden. Het is een golvend traject over tweehonderd kilometer. Na de passage in Frankrijk reis ik door naar de Ardennen voor een korte stage. Daar ga ik het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Vresse-sur-Semois (1/5) verkennen. Het parkoers in Luxemburg is niet meteen in mijn voordeel. Er is een helling van vijf procent. Ik had liever een omloop gezien, waar we constant de grote molen mochten ronddraaien. Voordien is er wel nog een testtijdrit in Chimay." (EVL)