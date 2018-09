Brandweerpost gooit de deuren open Kristof Pieters

05 september 2018

De brandweer- en ambulancepost Beveren zet op 8 en 9 september de deuren open voor het grote publiek. Naar goede gewoonte gaat op zaterdag 8 september de kindermiddag door. Daarin worden kinderen en jongeren ondergedompeld in de wereld van de hulpverlening. De brandweermannen en ambulanciers organiseren parcours op maat voor de allerkleinsten. Zo worden de allerkleinsten getest op hun natuurlijk talent om ambulancier of brandweerman of –vrouw te worden. Ze leren al spelend meer over brandveiligheid en eerste hulp. Plus, ze kunnen meerijden met een echt brandweervoertuig. Ook op zondagmiddag is er heel wat te beleven voor jong en oud. Spektakel gegarandeerd met de demonstraties van een redding, frietketelbrand, het duikteam, redding op hoogte, enz… Daarnaast kan je een bezoekje brengen aan leerrijke infostanden. De deuren van de brandweerpost in de Gravendreef staan zaterdag open van 14 tot 17 uur en zondag van 14 tot 18 uur.