Brandweermannen bestrijden woningbrand bij collega 16 augustus 2018

02u26 0 Beveren In de Oude Sluisstraat in Kieldrecht heeft een brand in de nacht van dinsdag op woensdag heel wat schade veroorzaakt in de woning van een vrijwillige brandweerman.

Bewoner Dirk Bernaerts werd omstreeks 2 uur 's nachts gewekt door de rookmelder. Op dat moment stond de achterbouw al volledig in brand. "De vlammen sloegen metershoog door het dak", vertelt Dirk. "Zelf blussen was geen optie meer."





Honden gered

Dirk bracht meteen zijn vrouw en twee dochters in veiligheid. "Terwijl ik de hulpdiensten belde, heb ik ook nog mijn vier honden kunnen redden", klinkt het. "Dat was maar op het nippertje, want zij zaten in de ruimte naast de plaats waar de brand in alle hevigheid woedde."





Ploegen van de brandweerposten van Kieldrecht, Melsele, Sint-Gillis-Waas en Beveren kwamen ter plaatse. Na een uur was de brand volledig geblust en werd de schade pas echt duidelijk. De volledige achterbouw raakte zwaar beschadigd. De woning zelf liep rook- en waterschade op, maar is nog bewoonbaar. (JVS)