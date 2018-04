Brandweer zoekt eendenkroost in nood 26 april 2018

Een passant die met zijn fiets in de Polderdreef reed, merkte dinsdagavond een kroost eenden op die in nood leken te zijn. De moedereend en haar 11 kleintjes zwommen in en smalle, diepe gracht. De passant vreesde dat de kleintjes nooit uit de gracht zouden geraken en verwittigde de brandweer. Met zoeklichten werd naar de kroost gezocht, die na enkele minuten werd opgemerkt. De kuikens zaten veilig onder moeders vleugels op een duiker van de gracht te slapen waarna de 'reddingsactie' gestaakt kon worden. (PKM)