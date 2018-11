Brandweer twee uur bezig met redding van koe uit kreek Kristof Pieters

07 november 2018

13u16 3

De posten Melsele en Beveren van de Hulpverleningszone Waasland hebben de handen vol gehad met de reddingsactie van een koe die in het water van een kreek aan de Drijdijk gesukkeld was. Het 700-kilo zware dier zat in een rietkraag op zo’n 20 meter van de oever vast in de modder. De eigenaar merkte de koe zelf op, maar kreeg ze in zijn eentje onmogelijk uit haar benarde situatie. Een 15-tal brandweermannen kwam ter plaatse en spaarde kosten noch moeite om het totaal uitgeputte dier te redden. Duikers moesten eerst een touw rond de poten van de koe bevestigen om ze tot aan de oever te trekken met een verreiker van de eigenaar. Aan de oever begon echter het moeilijkste deel van de reddingsactie. Die was namelijk steil en dicht begroeid met riet en braamstruiken. Na ruim 2 uur werd de koe dan toch op het droge getrokken. Het dier was intussen totaal uitgeput en onderkoeld. Een dierenarts kwam ter plaatse om de koe de nodige zorgen toe te dienen.