Brandweer slaat raam in om bewoonster na val te evacueren uit appartement Kristof Pieters

15 april 2019

13u18 1 Beveren De brandweer heeft maandagochtend een bejaarde vrouw moeten evacueren van de derde verdieping van een flatgebouw op de Grote Baan. De dame was ten val gekomen en de deur was stevig vergrendeld. Er werd dan maar een raam ingeslagen om binnen te geraken.

De hulpdiensten werden omstreeks 10 uur gealarmeerd door buren van het slachtoffer. De bejaarde vrouw lag op de grond en kon door de opgelopen verwondingen niet op eigen kracht opstaan. Buren hadden haar om hulp horen roepen maar raakten zelf niet bij het slachtoffer omdat de toegangsdeur grondig was afgesloten en de sleutel op de binnenkant van het slot zat. De brandweer kwam ter plaatse en bekeek hoe ze zo snel mogelijk met een minimum aan schade het appartement kon betreden. Er werd gekozen om via de ladderwagen een klein keukenraam aan diggelen te slaan, waarna één van de brandweermannen de flat kon betreden en de deur openen. Zo konden de ambulanciers de vrouw de eerste zorgen toedienen. Gezien de opgelopen verwondingen werd de vrouw vervolgens ook met de ladderwagen uit haar woonst geëvacueerd. Daarna kon ze naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht worden.