Brandweer rukt uit voor vuurtje stook 03 september 2018

Een bewoner van de Bijlstraat in Beveren heeft gisterenvoormiddag om 11.15 uur een sterke brandgeur opgemerkt in de straat. Toen hij poolshoogte ging nemen, zag hij ook rook opstijgen uit de achtertuin van een rijwoning. De man vertrouwde het niet en verwittigde de brandweer. Die kwam samen met de politie ter plaatse en ging op zoek naar de exacte locatie van de brandhaard. Die werd al snel gevonden in één van de achtertuintjes. Een man was een beperkte hoeveelheid snoeiafval aan het verbranden. Om het vuur aan te wakkeren had hij er white spirit over gegoten wat heel kort een sterke rookontwikkeling en een doordringende brandgeur veroorzaakte. De brandweer bluste het vuur af, terwijl de bewoner een uitbrander kreeg van de politie. Hij zal ook moeten opdraaien voor de kosten van de brandweerinterventie.





(PKM)