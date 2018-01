Brandweer rukt uit voor 'rokend hout' in haven 29 januari 2018

02u27 0

Zaterdagmiddag rond 14.30 uur werd vanuit het sluisgebouw aan de Kallosluis opgemerkt dat een grote berg gehakseld hout aan het 'roken' was. De brandweer kwam ter plaatse, maar een echte brand was er niet. Er werd een temperatuur van om en bij de 60 graden gemeten in de hoop. Preventief werd de berg gehakseld hout grondig nat gespoten. De voorbije weken werden alle grote bomen aan de noordzijde van de Kallosluis gerooid en deels verhakseld. De aannemer zal eerstdaags de boomstammen en bergen gehakseld hout komen ophalen. (JVS)