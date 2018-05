Brandweer rukt uit voor aangebrande ossentong 09 mei 2018

De brandweer moest maandagavond uitrukken voor een zware rookontwikkeling bij het cateringbedrijf Oma's Keuken in de Dijkstraat in Melsele.





Passanten merkten rond half tien op dat er een brandalarm afging en dat er ook effectief een brandgeur in de straat hing. De brandweer was zeer snel ter plaatse en kon bij het betreden van het met rook gevulde pand al snel de oorzaak van het kwaad vinden. In de keuken was namelijk een grote kookpot met ossentong op het vuur blijven staan. "Toen ik telefoon kreeg dat er brand was, wist ik meteen hoe laat het was", zegt zaakvoerder Dennis Van den Bossche. "In de namiddag had ik ossentong gepeld die voor dinsdag op het menu stond. Ik had het op een zacht vuur gezet. Ik moest de kinderen nog gaan halen waarna ik normaal nog zou terugkeren, maar ik ben in mijn tuin aan de slag gegaan en ben ik gewoonweg vergeten dat er nog een pot op het vuur stond."





Dennis vreesde aanvankelijk het ergste. "Maar de brandweer stelde mij al snel gerust dat het er allemaal veel erger uitzag dan het uiteindelijk was. Er is in feite geen materiële schade. De inhoud van de pot is gewoon opgerookt, vlammen waren er eigenlijk nooit. Wel was er schade aan onze aanpalende pralinewinkel. De koekjes, snoepjes en pralines waren grotendeels voor de vuilnisbak. We zijn meteen na de brand al met de opkuis gestart en dankzij vereende krachten konden we dag erna al terug warme maaltijden leveren. Het was dan wel geen ossentong, maar kipfilets. De klanten reageerden wel tevreden dat we al terug konden leveren. Enkel onze winkel moest een dagje de deuren gesloten houden." (PKM)