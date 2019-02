Brandweer ruimt oliespoor op aan tolhuisjes Liefkenshoektunnel Kristof Pieters

07 februari 2019

16u56 1 Beveren De hulpdiensten moesten donderdagmiddag een olieachtige substantie opkuisen aan de tolhuisjes van de Liefkenshoektunnel. Het goedje was wellicht verloren door een tankwagen die niet goed afgesloten was.

De brandweer van de posten van Melsele en Beveren van de Hulpverleningszone Waasland werden donderdagnamiddag om 15.30 uur opgeroepen voor het opkuisen van een zwarte substantie die op het wegdek lag aan de tolhuisjes van de liefkenshoektunnel, komende van Stabroek. Het zwarte goedje bleek een olieachtige substantie te zijn. Waarschijnlijk had de chauffeur van een vracht- of tankwagen een laadklep na het ledigen niet goed afgesloten waardoor een beperkte hoeveelheid vloeistof op de rijbaan terechtkwam. Eén laan aan de tolhuisjes was door het opkuiswerk gedurende een kwartiertje buiten dienst. Aangezien alle passerende vrachtwagens gefilmd worden, zullen de kosten van de brandweerinterventie op de vervuiler verhaald worden.