Brandweer redt uitgeputte gans uit blusvijver 25 juli 2018

02u39 0

Een ploeg van de brandweerpost Beveren werd gisterenmiddag opgeroepen voor het redden van een gans. Het onfortuinlijke en uitgeputte dier was in een bluswatervijver van een bedrijf aan de Kerkstraat in Vrasene terecht gekomen en kon er niet meer op eigen kracht uit. Een werknemer merkte de Canadese gans op en verwittigde de brandweer. Een soortgenoot overleefde het zwempartijtje niet en lag al dood in het water toen de brandweer arriveerde. Met een net over het water kon de brandweer het dier al snel vangen. Denise De Nijs van het Vogelopvangcentrum Kieldrecht kwam de gans ophalen. Nadat de gans gecontroleerd werd, kon ze even bekomen waarna ze in Nieuw-Namen - net over de Nederlandse grens - terug werd vrijgelaten. (PKM)