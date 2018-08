Brandweer redt koe uit modderpoel 03 augustus 2018

Een bijzondere interventie, en nog een behoorlijk zware ook, kreeg de brandweer gisterenmiddag voorgeschoteld in Doel. Daar was een avontuurlijke melkkoe, met de welluidende naam 'Mariska', op pad gegaan op een afgelegen en uitgestrekt stuk grasland naast de Zoetenberm, samen met een zevental andere koeien. Mariska raakte echter tijdens het uitje een beetje het noorden kwijt en kwam terecht in een lager gelegen modderpoel. De landbouwers vonden 11 uur het dier in haar netelige positie. Ze poogden eerst zelf om Mariska te bevrijden, maar met twee personen was dat onbegonnen werk. Er zat maar één ding op en dat was de hulp van de brandweer inroepen. De hulpverleningszone Waasland stuurde een brandweerwagen. Na een halfuur kregen zij de koe opnieuw op het droge. Een hele belevenis, niet in het minst voor koe Mariska zelf. (JVS)