Brandweer redt kat uit beerput 13 augustus 2018

De brandweer heeft in Melsele een opmerkelijke interventie moeten uitvoeren. In een landbouwbedrijf in de Priemstraat was een kat via een verluchtingsgat in de beerput terechtgekomen. De kat 'Mieneke' zat in de twee meter diepe put vast, wellicht al twee dagen. Zo lang had de eigenares haar kat al niet meer gezien. De brandweer kwam met zeven man ter plaatse. Daarvoor moesten ze eerst een betonnen rooster van ruim 100 kilo zwaar loswrikken en optillen. Vervolgens trachtten ze de kat te lokken met haar lievelingseten, maar dat werkte niet. Uiteindelijk dook een brandweerman met beschermend pak en ademlucht de beerput in. De kat hield er niks aan over, de brandweerman alleen een vuil pak. (JVS)