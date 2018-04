Brandweer moet uitrukken voor brandende mesthoop 11 april 2018

De brandweer moest maandagavond rond 18.30 uur uitrukken naar een paardenstal in de Polderstraat in Beveren. Een voorbijganger had er een grote rookontwikkeling opgemerkt. De brandweerlieden stelden ter plaatse vast dat het om een mesthoop ging die lag te smeulen. Mogelijk is het brandje veroorzaakt door de eigenares van de paardenstal zelf, omdat er volgens buurtbewoners wel vaker rook- en geurhinder is. Als het effectief om niet-vergunde afvalverbranding gaat, zal de eigenares de rekening van de brandweerinterventie gepresenteerd krijgen, met daarbovenop ook nog een boete. (JVS)