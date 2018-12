Brandweer moet tussenkomen bij vurige Wase derby Kristof Pieters

23 december 2018

11u13 0 Beveren De derby tussen Waasland-Beveren en Sporting Lokeren is zaterdagavond zonder grote incidenten verlopen maar het ging er bij momenten wel erg vurig aan toe. De brandweer moest zelfs tussenbeide komen toen er in de bezoekerstribune brand werd gesticht door enkele Lokerse heethoofden. Na afloop sneuvelden heel wat zitjes.

Wedstrijden tussen de twee Wase clubs gaan er altijd heftig aan toe maar de inzet was deze keer wel erg groot. Beide clubs hengelen immers aan de staart van het klassement. Door de overwinning van Waasland-Beveren is er nu toch een klein kloofje geslagen en staat Lokeren nu alleen onderaan de rangschikking. Reeds in de dagen vooraf hadden beide supporterskernen elkaar liggen jennen. De sfeer was dan ook erg geladen. Verschillende supporters waren er ondanks de controles toch in geslaagd vuurwerk in het stadion te smokkelen. Nog voor de aftrap werden er enkele pijlen afgeschoten en werd er zelfs brand gesticht in het bezoekersvak. De brandweer kwam tussenbeide om het vuur te blussen. Na afloop reageerden Lokerse supporters zich af op het meubilair. Heel wat zitjes werden op het veld gekeild en ook reclamepanelen moesten eraan geloven. Ordediensten gingen het veld op om erger te voorkomen. In het centrum, waar op dat moment een kerstmarkt plaats vond, bleven confrontaties gelukkig uit. Door de combiregeling werden de Lokerse fans meteen op de bus gezet.

