Brandweer moet arbeider evacueren uit woning in aanbouw Kristof Pieters

13 november 2018

De brandweer van de posten Melsele en Beveren van de hulpverleningszone Waasland moesten dinsdag uitrukken naar de Callamerenstraat in Kallo. Op de tweede verdieping van een woning in aanbouw had een arbeider hevige rugpijn gekregen. De jongeman raakte niet meer op eigen kracht beneden. Er kwam zelfs een MUG-team ter plaatse om de man de nodige pijnstilling te geven. Na een kwartiertje kon de man met de hoogwerker van de brandweer op de begane grond gebracht worden waarna hij voor de nodige zorgen naar een Antwerps ziekenhuis werd overgebracht.