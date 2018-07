Brandweer heeft handen vol met bermbranden 24 juli 2018

02u41 0 Beveren De brandweer van de Hulpverleningszone Waasland heeft de voorbije 24 uur verschillende keren moeten uitrukken voor bermbranden als gevolg van de aanhoudende droogte.

Gisterenochtend was er een zware bermbrand langsheen de N16 in Temse. Dit ging gepaard met een zware rookontwikkeling. De brandweer bluste een strook van enkele tientallen meters.





Rond 15.50 uur kwamen fietsers in de Grouwesteenstraat in Sint-Pauwels uit op een bermbrand. Het vuur breidde snel uit. Bij aankomst van de brandweer was reeds een 20-tal meter gras weggebrand. De brandweer doet nogmaals een oproep om voorzichtig te zijn en vooral geen brandende sigaretten weg te gooien in de kurkdroge bermen langsheen de straat. (PKM)