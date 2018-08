Brandweer haalt opnieuw honderden dode vissen uit fortgracht 01 augustus 2018

De brandweer van de hulpverleningszone Waasland is maandagavond opnieuw uren in de weer geweest om dode vissen uit de fortgracht rondom Fort Liefkenshoek te verwijderen. De geur van de rottende vissen is ondertussen op sommige plaatsen rondom de vijver niet meer te harden. De brandweer moest daarom beschermingmaskers dragen bij het ophalen van de vissen. Nog deze week vindt er opnieuw overleg plaats om te bekijken welke verdere stappen nodig zijn. Ondertussen liet de burgemeester al een visverbod afkondigen. De vissen bevinden zich door het zuurstofgebrek in een gestresseerde situatie. Ze vangen en daarna terugzetten wordt in deze omstandigheden dan ook als onnodig dierenleed beschouwd. (PKM)