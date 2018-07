Brandweer evacueert glazenwasser 23 juli 2018

Een glazenwasser die aan het werk was in een woning in de Lavendelstraat, moest door de brandweer ontzet worden na een arbeidsongeval.





Het ongeval gebeurde in de wijk Gaverland. De glazenwasser wilde een raam op de zolderverdieping onder handen nemen, toen hij van de trap viel. Hij kwam ongelukkig neer en brak een been. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, maar al snel bleek dat er meer nodig was om de gewonde glazenwasser uit het huis te krijgen. Daarom werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Met behulp van een ladderwagen kon het slachtoffer via een raam naar buiten gehaald worden, waarna het meteen richting ziekenhuis ging. (PKM)