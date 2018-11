Brandweer brengt schaapjes op het droge Kristof Pieters

29 november 2018

Bij de brandweer moet men van alle markten thuis zijn, zelfs schapendrijven. Een ploegje van de brandweerpost Melsele moest donderdagochtend uitrukken naar de Braderik, een landelijke weg naast de Watergang der Hoge Landen. Daar waren een twintigtal schapen, die de berm naast de waterloop begrazen, uitgebroken. Om een nog onduidelijke reden was de schrikdraad beschadigd geraakt waardoor de kudde schapen op wandel ging. Eén schaap had echter minder geluk. Het dier kwam met een poot vast te zitten in het schriknet en belandde enkele meters lager in de watergang. De ooi raakte niet meer op eigen kracht naar boven. De brandweer knipte het net los en trok het dier met verenigde kracht weer op het droge. Na de redding dreven de brandweermannen als geleerde schapendrijvers de andere dieren samen en werd de omheining hersteld.