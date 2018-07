Brandweer blust kampvuur aan scoutslokaal 13 juli 2018

02u27 0

De brandweer werd donderdagavond omstreeks 22 uur opgeroepen voor een kleine brand naast de scoutslokalen aan de Cortewalledreef. Bij aankomst trof de brandweer de smeulende resten van een kampvuur aan. Omwille van de droogte bluste de brandweer het brandje af. Waarschijnlijk staken enkele jongeren het vuurtje zonder slechte bedoelingen aan. Er was echter niemand meer te bespeuren in de omgeving. Een verantwoordelijke van de scouts kwam even poolshoogte nemen. Hij benadrukte dat de scouts zelf niks met het kampvuur te maken hadden. In het verleden moest de brandweer al vaker tussenkomen om op deze plaats resten van een kampvuur te blussen. De brandweer dringt er door de extreme droogte nogmaals op aan om geen vuur te maken in parken, bossen, tuinen of de natuur. Het minste vonkje is genoeg om een gras- of bosbrand te veroorzaken. (PKM)