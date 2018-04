Brandstoftank van vrachtwagen lek geslagen 12 april 2018

Een Duitse trucker is gisteren over een afstand van 100 meter brandstof verloren aan de Blikken in Verrebroek. De chauffeur had net auto's geleverd op de terminal van AET. Bij het verlaten van het terrein reed hij over een metalen plaat. Die schoot omhoog en doorboorde de brandstoftank, waardoor een lek van enkele centimeters ontstond. De tank van 800 liter was pas gevuld, maar de chauffeur merkte het lek snel op en kon met een vod erger voorkomen. Een kleine hoeveelheid kwam wel in de riolering terecht. De brandweer kwam het lek dichten, waarna de resterende brandstof overgepompt werd. (PKM)