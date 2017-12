Brandstichting in toiletten van Ter Vesten DRIE INCIDENTEN DOOR OVERMATIG DRANKGEBRUIK KRISTOF PIETERS

02u34 0 Foto Kristof Pieters De politie gaat een extra oogje in het zeil houden in de omgeving van Ter Vesten. Beveren Het was geen vredevol kerstweekend in Beveren. Vrijdagavond werd de sfeer op de ijspiste verpest door een uit de hand gelopen vechtpartij. Dezelfde avond kwam het tot een zwaar geval van agressie in de automatenhal van het KBC-filiaal op de Grote Markt. Enkele dronken personen wilden geld afhalen, waarna één van hen plots hevig begon te braken over de vloer. Een vrouw, die de mannen terechtwees over hun gedrag, kreeg enkele rake klappen.

Het meest ernstige incident gebeurde vrijdagavond in het cultuurcentrum Ter Vesten, waar het personeel bezig was met opruimen na een repetitie voor de familiemusical van Muzart. Getuigen hadden tussen 22.30 en 23 uur enkele dronken jongeren de toiletten zien binnengaan. Kort daarop werd plots een zware rookontwikkeling vastgesteld. "Het personeel heeft de brand gelukkig zelf kunnen blussen", vertelt schepen van Cultuur Johan Smet (N-VA). "Een vuilnisbakje vol papier stond in lichterlaaie en het vuur was al overgeslagen op het meubelstuk van de handenwassers. Dit ging gepaard met een hevige rookontwikkeling waardoor alles onder het roet zat. Het personeel was natuurlijk zwaar onder de indruk. De politie is meteen ter plaatse gekomen en heeft proces-verbaal opgesteld. We tillen heel zwaar aan deze feiten. Dit is geen vandalisme meer, maar brandstichting die ernstige gevolgen had kunnen hebben. De toiletten bevinden zich vlak onder de schouwburgzaal. Als het vuur niet tijdig was opgemerkt, had er misschien geen cultuurcentrum meer gestaan", reageert Smet boos.





Overlast

Hij wil en kan zich niet uitspreken over de daders, maar Ter Vesten klaagt wel al langer over de overlast die dronken jongeren veroorzaken. Bij fuiven in het aanpalende jeugdcentrum Togenblik gaan jongeren zich vaak op voorhand bezatten. Ze hangen dan af en toe rond in de foyer van Ter Vesten. "Bevuilde toiletten hebben we al meermaals gehad, maar dit is toch van een andere orde", zegt Smet. "Naar aanleiding van dit incident zullen we zeker opnieuw rond de tafel moeten zitten. Dit is een openbaar gebouw en er is ook nog het Cultuurcafé dat ervoor zorgt dat we het niet zomaar kunnen afsluiten. Een uitbreiding van de camerabewaking is een optie, maar er moeten ook betere afspraken worden gemaakt met organisatoren van fuiven."





Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) tilt eveneens erg zwaar aan deze feiten. "De politie zal aan de hand van de beelden van de camera's op en rond het Gravenplein de identiteit proberen achterhalen van de daders. Ik heb ook gevraagd om extra te patrouilleren en korter op de bal te spelen bij overlast. Tijdens de eindejaarsperiode drinkt iedereen wel eens graag een glas, maar onschuldige mensen in elkaar slaan en brand stichten zijn zaken die streng bestraft moeten worden."