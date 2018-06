Brandje op dak tram legt hele lijn lam 29 juni 2018

02u31 0 Beveren Het tramverkeer tussen Melsele en Linkeroever heeft gisteren in de voormiddag een tijdlang volledig stilgelegen na een brandje op het dak van een tram.

De oorzaak was een klein brandje op het dak van een tram die op de keerlus ter hoogte van de park&ride op Linkeroever stond. De chauffeur kwam uit de richting van Zwijndrecht en wilde net voor de terminus via de keerlus terug richting zijn vertrekpunt rijden, toen er plots rookontwikkeling vastgesteld werd.





Hoe de brand precies ontstaan is, kon nog niet bepaald worden. Maar mogelijk waren vonken van de bovenleiding op verdroogde bladeren op het dak van de tram terechtgekomen. Enkele elektrische kabels waren ook aan het smeulen. Om de brand veilig te kunnen blussen, gaf de brandweer de opdracht om eerst de spanning van de bovenleiding af te koppelen. Dat betekende dat zo'n tien trams tot stilstand kwamen tussen de terminus op Linkeroever en de Groenplaats. Daarna kreeg de brandweer het brandje snel onder controle.





Heel wat reizigers moesten dus wel een alternatief zoeken om hun bestemming te kunnen bereiken. Na ongeveer een uur kon het tramverkeer langzaam weer hervat worden. De getroffen tram liep enkel lichte schade op.





(PKM)